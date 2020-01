Lorenzo Riccardi beccato in boxer in camerino: «Claudia sbircia per guardarmi il c**o» (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Irreprensibile nella sua verve ironica, Lorenzo Riccardi si mostra ancora una volta in splendida forma: non solo a livello umoristico ma anche, letteralmente, fisico. L’ex tronista di Uomini e Donne – ed ancor prima ex corteggiatore – ha palesato in più occasioni lo spirito e la simpatia che lo contraddistinguono, venendo scelto – non a caso – ancora una volta da Maria De Filippi. Presenza molto piacevole nel salotto pomeridiano di Canale 5, Lorenzo sembra essere stato scelto dalla padrona di casa come nuovo opinionista del programma. D’altra parte, il giovane Riccardi ha dimostrato più volte di avere una parola ‘buona’ per tutti. Lorenzo Riccardi in boxer nel camerino, complicità con Claudia “Crede in me, ci vogliamo bene”, ha rivelato Lorenzo al settimanale Nuovo parlando della De Filippi e confermando quello che è il suo nuovo ruolo nel dating-show dell’ammiraglia Mediaset. Più ... Leggi la notizia su urbanpost

