Coppa Italia, Fiorentina Atalanta 0-0 LIVE: viola in pressione (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Allo Stadio Franchi, gli ottavi di finale della Coppa Italia 2019/20 tra Fiorentina e Atalanta: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Allo Stadio Artemio Franchi di Firenze, Fiorentina e Atalanta si affrontano nel match valido per gli ottavi di finale della Coppa Italia 2019/20. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Fiorentina Atalanta 0-0 MOviola 5′ Fiorentina in pressione – I viola stazionano stabilmente nella metacampo dell’Atalanta 1′ Fischio d’inizio – Comincia il match del Franchi Migliore in campo: al termine del primo tempo PAGELLE Fiorentina Atalanta 0-0: risultato e tabellino Fiorentina (3-5-2): Terracciano; Milenkovic, Pezzella, Ceccherini; Lirola, Benassi, Pulgar, Castrovilli, Dalbert; Vlahovic, Cutrone. All. Iachini. A disp. Dragowski, Brancolini, Caceres, Ranieri, Zurkowski, Badelj, Eysseric, Sottil, Ghezzal, ... Leggi la notizia su calcionews24

