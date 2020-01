Coppa Italia, Cutrone e Lirola spengono l’Atalanta (2-1): ora c’è l’Inter (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Il primo gol di Cutrone, la discesa finale di Lirola. La Fiorentina fa l’impresa, batte l’Atalanta in 10 contro 11 e si guadagna l’Inter nei quarti di finale di Coppa Italia. La Dea, che colpisce due legni, trova il momentaneo pari nella ripresa con Ilicic, ma incassa la prima delusione della sua strepitosa stagione. Cutrone-gol Al Franchi la Viola scappa via con Cutrone. Suo dopo 11′ il gol che apre la difesa dei bergamaschi e rimette nel tabellino l’ex centravanti del Milan, subito a bersaglio con la Fiorentina dopo aver segnato solo 3 volte in 25 presenze Oltremanica col Wolverhampton. La squadra di Iachini gestisce: Pasalic la spaventa con una traversa clamorosa (solito, devastante inserimento aereo per vie centrali), ma è poi Djimsiti a evitare il 2-0 dei toscani con Vlahovic solo davanti alla porta. Visualizza questo post su ... Leggi la notizia su open.online

Coppa Italia Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Coppa Italia