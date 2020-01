WTA Hobart 2020: Muguruza, Mertens e Cornet vincono e conquistano gli ottavi (Di martedì 14 gennaio 2020) Si sono appena concluse le partite del primo turno del torneo WTA Hobert (Australia). Ad aprire il programma la vittoria a sorpresa della 20enne statunitense Catherine Cartan Bellis (n. 838) che ha superato in tre set 3-6 7-6 (4) 6-3 la ceca Marie Bouzkova (n. 59). Ha avuto bisogno di due set (6-4 6-1) la tunisina Ons Jabeur (n. 85) per avere la meglio sulla russa Ana Blikova (n. 58). Spettacolo e colpi di scena nel match tra l’australiana Lizette Cabrera e la francese Caroline Garcia (n. 46). La tennista numero 129 del ranking ha battuto l’avversaria con il punteggio di 4-6 6-4 6-2. Vittoria in tre set anche per la francese Alizé Cornet (n. 60) che ha superato 7-5 1-6 6-2 la belga Alison Van Uytvanck (n. 47). Molto combattuto anche il match tra la cinese Shuai Zhang e la belga Kirsten Flipkens (n. 79). La tennista numero 40 del ranking ha avuto bisogno di tre set (4-6 6-3 ... Leggi la notizia su oasport

