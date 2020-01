Volantini contro il traditore: un’idea della cantante Romina Falconi (Di martedì 14 gennaio 2020) Il sospetto che fosse solo una campagna pubblicitaria ben riuscita era venuto a molti, ma in queste ore è arrivata la conferma che gli ormai celebri Volantini contro il fidanzato traditore apparsi a Milano sono opera della cantante Romina Falconi. La 35enne romana, nota al grande pubblico per la sua lunga collaborazione artistica con Immanuel Casto, ha infatti utilizzato al meglio le tecniche del guerrilla marketing per pubblicizzare il suo ultimo singolo dal titolo “Ringrazia che sono una signora”, cioè la frase con cui terminavano i Volantini. Ecco l’autrice dei Volantini contro il traditore Gli indizi che portavano a Romina Falconi come autrice della campagna pubblicitaria erano in realtà più di uno, a partire dal nome stesso dell’uomo ritratto nei Volantini: quel Romano Falchetti la cui assonanza con Romina Falconi sembrava molto più che una semplice ... Leggi la notizia su notizie

