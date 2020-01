Snowboard, PSL Bad Gastein in tv oggi: orario d’inizio, programma e streaming (Di martedì 14 gennaio 2020) Torna l’appuntamento, anche a livello infrasettimanale, con la Coppa del Mondo di Snowboard parallelo. Ci si sposta dalla Svizzera all’Austria: a Bad Gastein torna il PSL dopo tre PGS consecutivi. oggi l’appuntamento con qualifiche e finali in serata. L’Italia ci prova: nell’unica gara di slalom (disciplina non olimpica) in stagione doppio podio azzurro a Bannoye. Roland Fischnaller a caccia di punti importanti in chiave classifica, con lui altri nove azzurri: Aaron March, Daniele Bagozza, Gabriel Messner, Giulia Gaspari, Mirko Felicetti, Mark Hofer, Maurizio Bormolini, Edwin Coratti e Nadya Ochner. Andiamo a scoprire il programma odierno e come seguire la gara. programma Coppa del Mondo Snowboard Bad Gastein 2020 Martedì 14 gennaio Ore 14.30 qualificazioni PSL Ore 18.45 finali PSL Diretta streaming su Eurosport Player Diretta live su OA Sport gianluca.bruno@oasport.it Clicca ... Leggi la notizia su oasport

