Rinascere dalle ceneri, Bilbao esempio per Roma (Di martedì 14 gennaio 2020) “Siete stati fortunati, qui piove sempre e c’è sempre un vento gelido”. Ci accoglie così la signora basca proprietaria dell’appartamento che abbiamo affittato nel centro di Bilbao, capoluogo basco di circa 350 mila abitanti. Una meta poco inflazionata, ma rivelatasi felicissima per riprendere fiato dall’abitudine all’incuria che quotidianamente viviamo come cittadini della città eterna: Roma. Bilbao: una città a prova di pedoni e bambini Le giornate di sole, è vero, aiutano. Ma la vera rivoluzione si manifesta immediatamente sotto i nostri occhi: possiamo camminare in una piazza, in una strada, in un vicolo senza il rischio di essere falciati da una macchina che va a 70km all’ora. Incredibile. La maggior parte delle strade del centro solo al 100% pedonali. Non mezze pedonali, non un terzo pedonali, non pedonali ma, non pedonali tranne x, y, z. Pedonali, punto. È una sensazione ... Leggi la notizia su notizie

