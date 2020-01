Psr, Pedicini (M5S): “Ritardi nei finanziamenti, De Luca dia una risposta a 2650 aziende” (Di martedì 14 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minuti“De Luca dia una risposta alle 2650 aziende agricole ammesse a finanziamento nell’ambito del progetto Integrato Giovani, alcune delle quali in mancanza dello stanziamento delle risorse, rischiano di perdere definitivamente il requisito di accesso a finanziamenti futuri. Proprio in queste settimane ho chiesto chiarimenti in merito alla situazione di queste aziende, alla DG AGRI, la direzione generale della Commissione che è responsabile della politica dell’UE in materia di agricoltura e sviluppo rurale e si occupa di tutti gli aspetti della politica agricola comune (PAC). La risposta è stata chiara “l’implementazione dei Psr ricade nelle responsabilità dell’Autorità di gestione regionale”, sebbene la Commissione monitori il programma attraverso “meeting annuali, relazioni di attuazioni annuali e riunioni del comitato di sorveglianza”. Ciò vuol dire che la ... Leggi la notizia su anteprima24

Retesei : Psr, Pedicini (M5S): “Ritardi nei finanziamenti, De Luca dia una risposta a 2650 aziende” - TV7Benevento : Psr, Pedicini (M5S):“Ritardi nei finanziamenti, De Luca dia una risposta a 2650 aziende”... -