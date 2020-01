Per iscriversi in Serie A non c’è più bisogno del pareggio di bilancio. Ma va tutto benissimo (Di martedì 14 gennaio 2020) Sarebbe bastato leggere con più attenzione il comunicato ufficiale n. 134/A del 16 dicembre 2019 della Figc per comprendere la rivoluzione copernicana a cui sta andando incontro la nostra Serie A. Una direzione completamente opposta rispetto ai parametri internazionali che, per esempio, si è sforzata di seguire la UEFA, pur con una Serie di inspiegabili distiguo e di aperture di credito che universalmente erano state criticate come poco virtuose. In ogni caso, dalla stagione 2020/2021 non sarà necessario poter vantare il pareggio bilancio per iscriversi in Serie A. LEGGI ANCHE > Fair Play finanziario, stangata per l’Inter e stangatina per la Roma pareggio bilancio, cade il requisito per l’iscrizione in Serie A Una decisione clamorosa, che ha eliminato – con un colpo di spugna – il paragrafo relativo all’equilibrio dei conti nella parte del regolamento ... Leggi la notizia su giornalettismo

