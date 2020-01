Modello 730 2020 e pagamento bancomat medicine, come scaricare? (Di martedì 14 gennaio 2020) Modello 730 2020 e pagamento bancomat medicine, come scaricare? Qualche mese fa si parlò di pagamenti tramite metodi tracciabili (bancomat, carte di credito, etc.) per avere diritto alle detrazioni fiscali nel Modello 730 2020. In un primo momento si parlò anche di dispositivi medici e medicinali presso le farmacie: ovvero, se si pagava in contanti non si avrebbe avuto diritto alle detrazioni. Diversamente, in caso di pagamenti tramite carte, allora sarebbe spettata la detrazione. Questa novità è stata però presto ritirata per non mettere in difficoltà tutte quelle persone anziane che, a causa di problemi di salute, si recano spesso in farmacia e preferiscono pagare sempre con i cari vecchi contanti. Questo significa che diversamente da quanto previsto in origine, si potrà continuare ad acquistare i medicinali in contanti e ad avere lo stesso diritto alla detrazione Irpef del 19% ... Leggi la notizia su termometropolitico

