Incendio all’inceneritore di Busto Arsizio, maxi intervento dei pompieri nella notte (Di martedì 14 gennaio 2020) Alle 2 di stanotte è scattata la maxi emergenza che ha portato a Busto Arsizio 8 squadre di Vigili del fuoco per domare l’Incendio sviluppatosi nell’inceneritore di rifiuti dell’Accam. i vigili del fuoco sono intervenuti in via Arconate per Incendio all’interno di impianto industriale. Per cause ancora in fase di accertamento, le fiamme si sono sviluppate nel complesso industriale del termovalorizzatore. Le fiamme hanno preso origine da un serbatoio di olio idraulico che serve una delle turbine per la produzione di energia. I venticinque vigili del fuoco sono intervenuti dai comandi di Varese, Milano e Como con otto automezzi: tre autopompe, tre autobotti, un’autoscala e un carro aria (automezzo per il trasporto di bombole di aria respirabile). su Il Notiziario. Leggi la notizia su ilnotiziario

ilNotiziarioInd : Incendio all'inceneritore di Busto Arsizio, maxi intervento dei pompieri nella notte - -