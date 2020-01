Fondamentale aggiornare da Windows 7 a Windows 10 oggi 14 gennaio: link pacchetto gratuito (Di martedì 14 gennaio 2020) Il giorno è arrivato ed è dunque Fondamentale aggiornare da Windows 7 a Windows 10 il proprio PC. Proprio da oggi 14 gennaio, in effetti, Microsoft non supporta più la vecchia versione del sistema operativo per la quale non verranno più fornite patch di sicurezza fondamentali. Per quanto un computer con a bordo la vecchia versione software (tecnicamente) continuerà a funzionare, questo sarà pure messo a dura prova con malware e vulnerabilità di ogni tipo che non verranno in alcun modo corrette. Proprio per questo motivo, l'update è più che mai una scelta forzata per tanti utenti. Cosa si deve fare per aggiornare a Windows 7 a Window 10? L'update Microsoft è fornito ufficialmente, quindi sarà facile procedere all'adeguamento software senza rischiare alcun pericolo su siti che nulla hanno a che fare con l'azienda di Redmond. Avranno naturalmente accesso all'update tutti coloro che ... Leggi la notizia su optimaitalia

