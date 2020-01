‘Dominio Pubblico’, online bando per under 25 (Di martedì 14 gennaio 2020) Roma – Piu’ di 50 eventi tra spettacoli, concerti, mostre, proiezioni, eventi speciali e workshop. Dal 6 al 14 giugno 2020 torna a Roma ‘Dominio Pubblico’, festival dedicato alla creativita’ under 25. Per partecipare bisogna compilare il bando online: il documento si rivolge ad artisti e gruppi under 25 operanti sul territorio nazionale, con finalita’ professionali, in diversi ambiti (teatro, danza, performance, cinema, musica dal vivo, arti figurative e digitali, arti circensi e ogni nuova forma di arte contemporanea multidisciplinare). Il titolare artistico di ogni opera proposta deve essere di eta’ uguale o inferiore ai 25 anni. Nel caso dei gruppi musicali o degli spettacoli/performance ideati collettivamente, la maggioranza dei partecipanti al progetto deve essere di eta’ uguale o inferiore ai 25 anni. Saranno considerati under 25, e ... Leggi la notizia su romadailynews

