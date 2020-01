Coppa Italia: poker Lazio alla Cremonese, ai quarti c’è il Napoli (Di martedì 14 gennaio 2020) Troppa differenza di qualità e di intensità. La Lazio fa un sol boccone della Cremonese (riaffidata a Rastelli), vince 4-0 e si guadagna il Napoli nei quarti di finale di Coppa Italia. Gara secca al San Paolo. All’Olimpico, intanto, non c’è storia. Due gol per tempo: Patric e Parolo nel primo, Immobile (su rigore) e Bastos nel secondo. Visualizza questo post su Instagram #LazioCremonese 2-0 Goals from @patric6 and Parolo give #SSLazio a well-deserved advantage at half time <img src="https://s.w.org/images/core/emoji/12.0.0-1/72x72/1f4aa-1f3fb.png" alt=" Leggi la notizia su open.online

