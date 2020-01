"Colf e badanti? Educazione e niente violenze" (Di martedì 14 gennaio 2020) Francesca Angeli Tra gli obblighi anche il rispetto della privacy e il divieto di millantare false competenze «In nessun caso l'assistente familiare può percuotere o aggredire fisicamente i membri della famiglia». È una delle norme contenute nel neonato codice deontologico per Colf, badanti e baby sitter. Quando si assume un collaboratore familiare sembrerebbe implicito dare per scontato che non «pesti» nessuno ma evidentemente non lo è visto che è stato inserito anche questo principio tra quelli da rispettare sul posto di lavoro. E non c'è dubbio che in particolare il settore dell'assistenza domestica sia, almeno in parte, un far west. Basti pensare che l'AssindatColf, il sindacato dei datori di lavoro domestici, calcola realisticamente che più della metà di questo mondo sia sommerso. E il lavoro nero, va sottolineato, non tutela il lavoratore ma neppure chi lo assume che ... Leggi la notizia su ilgiornale

