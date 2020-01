A La prova del cuoco i consigli di Sal De Riso sui limoni, come si congelano e come si utilizzano (Di martedì 14 gennaio 2020) Non solo i consigli per usare al meglio i limoni nelle varie ricette dolci, oggi Sal De Riso a La prova del cuoco ha anche suggerito come conservare i limoni, soprattutto ci ha rivelato che li possiamo congelare. I limoni della costiera amalfitana sono meravigliosi ma lo sono anche quelli bio che magari ci regala un amico. Quando abbiamo dei limoni da conservare forse non avete mai pensato che li potete anche congelare ma in base all’utilizzo che ne faremo in seguito. Sal De Riso suggerisce innanzitutto di congelare le fette di limone, saranno utilissime per infusi, per un canarino, per prepara la bagna per i nostri dolci. Basta quindi lavare benissimo il limone con l’acqua, asciugare, tagliare a fette o congelare in pratiche bustine adatte al freezer. Se vogliamo mantenere intatto l’aroma del limone e utilizzare ogni volta che vogliamo l’aroma naturale possiamo grattugiare 100 g di ... Leggi la notizia su ultimenotizieflash

