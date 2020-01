Vertice finito: via libera della Regina a Harry e Meghan. Prima ci sarà un periodo di transizione (Di lunedì 13 gennaio 2020) La Regina Elisabetta ha concordato con Harry e Meghan un periodo di transizione in cui i due duchi di Sussex potranno vivere tra Canada e Regno Unito. «Oggi abbiamo avuto una discussione molto costruttiva sul futuro di mio nipote e la sua famiglia». Si legge in una nota diffusa dopo l’incontro, a cui Meghan ha partecipato in videoconferenza. «Harry e Meghan hanno chiarito che non vogliono dipendere dal denaro pubblico nella loro nuova vita», spiega la Regina che ha assicurato nella note di «comprendere il desiderio» della «giovane coppia» e di «rispettare» la volontà di avere una vita più indipendente. «Abbiamo convenuto per un periodo di transizione in cui i Sussex passeranno il loro tempo tra Canada e Regno Unito. Ci sono ancora molte questioni da risolvere, nei prossimi giorni ci accorderemo per la decisione finale», conclude nella note. La nota in ... Leggi la notizia su open.online

