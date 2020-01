Protesta animalisti contro circo Orfei: “Schiavisti diventate umani” (Di lunedì 13 gennaio 2020) Grande Protesta da parte degli animalisti che domenica 12 gennaio si sono riuniti all’esterno del circo Orfei. Con cartelli e striscioni in piazza Cuoco hanno urlato un grande no all’abuso di animali nei circhi. “Nei pochi minuti di spettacolo in pista sono nascosti i quotidiani, faticosi e umilianti momenti dell’addestramento”. Protesta animalisti fuori dal circo Orfei Risale al 9 di dicembre lo scandalo sulle barbarie commesse negli allevamenti intensivi di una famosa azienda di Fois Gras, ma non serve andare così lontano per trovare abusi sugli animali. Gli attivisti di Lav, Gaia Italia e Lean No vivisezione, insieme ad alcuni componenti del Movimento Cinque Stelle cittadino, hanno dato vita a un sit in davanti al circo Orfei. Dalle 14.30 in piazzale Cuoco si sono alzati cartelli e striscioni. Scritte come “Basta circo con gli animali”, ... Leggi la notizia su notizie

