Oroscopo di Paolo Fox: le previsioni della settimana. Ariete, migliora l'amore. Bilancia, sette giorni positivi (Di lunedì 13 gennaio 2020) Paolo Fox, come ogni settimana, si è occupato delle previsioni dell'Oroscopo, facendo una classifica segno per segno. amore, fortuna e lavoro: ecco come andrà la settimana dal 13 al... Leggi la notizia su leggo

danielemagriano : notifica di YouTube sull’oroscopo giornaliero di Paolo Fox NON ti aprirò ché me porti iella - Antico_Egitto : Oroscopo di Paolo Fox: le previsioni della settimana. Ariete, migliora l'amore. Bilancia, sette giorni positivi -… - Ileniasa25 : RT @Ri_Ghetto: Bene tutti i segni di terra tranne la Vergine SETTIMANA DA CANCELLARE -