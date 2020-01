LIVE Italia-Spagna 10-16, Europei pallanuoto femminile 2020 in DIRETTA: iberiche devastanti, si arrende il Setterosa (Di lunedì 13 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Grazie per averci seguito, appuntamento alle prossime partite di questo Europeo. Termina qui l’incontro: netto 16-10 per la Spagna con il Setterosa. Le azzurre devono arrendersi alle vice campionesse mondiali, apparse nettamente più in forma. Condizione da dimenticare per le Italiane anche a causa di un’intossicazione alimentare. Squadra di Paolo Zizza che tornerà in acqua tra due giorni con l’Olanda. Quarto quarto 8′ Ancora Garcia: 16-10, partita quasi finita. 7′ Spagna eccellente con la superiorità: 8/11. A segno anche Gonzalez, 15-10. 7′ Ad accorciare le distanze ci pensa Bianconi: 14-10 Spagna. 6′ A segno Garcia con la superiorità: ancora +5 per la Spagna. 5′ Questa volta muove bene la palla l’Italia con la superiorità: segna Garibotti. 13-9. 4′ 13-8 Spagna: Espar batte Gorlero. ... Leggi la notizia su oasport

