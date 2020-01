Infortunio Demiral, nuovi aggiornamenti: ecco cosa si teme e i possibili tempi di recupero (Di lunedì 13 gennaio 2020) Infortunio Demiral- Sorriso a metà in casa bianconera nonostante il successo per 2-1 contro la Roma. Tre punti che consegnano alla Juventus il titolo di Campione d’Inverno, in concomitanza con il pareggio tra Inter e Atalanta. Bianconeri momentaneamente a +2 sui nerazzurri e ora spazio al giro di boa e alla seconda parte di stagione. Come detto, sorriso a metà a causa del brutto Infortunio di Demiral, il quale, dopo uno stacco aereo, è atterrato in maniera scoordinata sul gamba sinistra, sollecitando totalmente il ginocchio. Infortunio Demiral, si teme l’interessamento del collaterale: le ultimissime Il giocatore ha abbandonato l’Olimpico con un tutore e con le stampelle. La primissima diagnosi potrebbe riguardare l’interessamento del legamento collaterale. Un brutto Infortunio che potrebbe privare la Juventus di Demiral per parecchi mesi. tempi di recupero che ... Leggi la notizia su juvedipendenza

forumJuventus : ??Primo cambio per la Juve Out Demiral (infortunio) In de Ligt Forza @Merihdemiral !?????????? #RomaJuve 0-2 - OfficialASRoma : Fine primo tempo. Juve avanti con il gol di Demiral e il rigore di Ronaldo. Zaniolo lascia il campo per infortu… - SkySport : #Juventus, per #Demiral distorsione al ginocchio #SkySerieA -