Grande Fratello Vip 2020, Cristiano Malgioglio contro Salvo Veneziano: "Disgustoso e orribile quello che ha detto" (Di lunedì 13 gennaio 2020) Continuano a far discutere le parole pronunciate da Salvo Veneziano (ex gieffino della prima edizione del reality show) tornato in gara nella quarta edizione del Grande Fratello Vip. Dopo l'ingresso nella casa più spiata d'Italia, il concorrente si è lasciato andare ad una serie di commenti, circondato dalla presenza degli altri "highlander" del programma, sulla giovanissima influencer Elisa de Panicis: Grande Fratello VIP 2020, Salvo Veneziano choc contro Elisa de Panicis Durante una chiacchierata tra gli 'highlander' del GF, il pizzaiolo siciliano spara una frase contro l'influencer che farà discutere. Grande Fratello Vip 2020, Cristiano Malgioglio contro Salvo Veneziano: "Disgustoso e orribile quello che ha detto" 13 gennaio 2020 15:16. Leggi la notizia su blogo

trash_italiano : Non ci siamo mai sbagliati su quell'essere. Lo schifo lo avevamo già visto al Grande Fratello. #DomenicaLive - trash_italiano : #GFVIP, Salvo Veneziano e le frasi choc su Elisa De Panicis: 'si merita due schiaffi, da spezzarle la colonna verte… - trash_italiano : #GFVIP, Salvo Veneziano: frasi choc anche su Paola Di Benedetto: 'deve rimanere solo la pelle' -