Federer risponde alle durissime accuse di Greta Thunberg (dall’Australia) (Di lunedì 13 gennaio 2020) Roger Federer risponde a Greta Thunberg “Sono dalla tua parte, parlerò con lo sponsor”. Così il campione di tennis Roger Federer risponde alla 17enne attivista per il clima Greta Thunberg dopo la polemica scoppiata nei giorni scorsi in merito allo spot della Credit Suisse. “Prendo seriamente i cambiamenti climatici“, dice il numero uno del tennis. La paladina dei Fridays for Future lo aveva criticato per la partnership con Credit Suisse, accusata di favorire l’industria dei combustibili fossili. “Prendo molto sul serio gli impatti e i rischi dovuti ai cambiamenti climatici, in particolare ora che io e la mia famiglia siamo arrivati in Australia tra le devastazioni causate dagli incendi”. Roger Federer parla infatti dall’Australia. Coma riportato dalla Bbc Federer ha affermato di avere “grande rispetto e ammirazione per il movimento ... Leggi la notizia su tpi

robinzuli : Federer risponde alle accuse di Greta: 'io prendo molto sul serio il problema dei cambiamenti climatici'... - dettifurio : Ma é possibile concepire un mondo normale in cui, come 30 anni fa, si pensava che già un campione fosse un ottimo e… - msn_italia : Roger Federer rompe il silenzio sulla crisi climatica e risponde alle critiche di Greta -