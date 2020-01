Clochard morto in strada a Milano

morto nei pressi dell'ingresso di un supermercato di Milano, dove forse aveva cercato riparo dal freddo. Aveva 47 anni. A trovarlo è stato un passante che ha chiamato il 112. I medici del 118non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Il cadavere non mostrava segni evidenti di violenza. Probabile un malore per le rigide temperature degli ultimi giorni.(Di lunedì 13 gennaio 2020) Un uomo senza fissa dimora è stato trovatonei pressi dell'ingresso di un supermercato di, dove forse aveva cercato riparo dal freddo. Aveva 47 anni. A trovarlo è stato un passante che ha chiamato il 112. I medici del 118non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Il cadavere non mostrava segni evidenti di violenza. Probabile un malore per le rigide temperature degli ultimi giorni.(Di lunedì 13 gennaio 2020)

