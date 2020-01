Cane scappa dall'aeroporto e si getta in mare, salvato da un sub (Di lunedì 13 gennaio 2020) Il Cane, arrivato da Lampedusa, doveva salire su un volo da Palermo a Milano per raggiungere la sua nuova famiglia ma è... Leggi la notizia su today

HuffPostItalia : Scappa di casa, lo ritrovano all'obitorio accanto al padrone morto. La storia del cane Erik - enpaonlus : Cane scappa di casa e dopo giorni di ricerche lo trovano vicino all’obitorio dove c’era la salma del …… - brunamar14 : RT @acotrozzi: Siena, cane scappa per i botti di Capodanno: ritrovato a Bologna -