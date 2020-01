Tennis, WTA Brisbane 2020: trionfa Karolina Pliskova che supera in tre set Madison Keys (Di domenica 12 gennaio 2020) Fantastica finale del torno WTA Brisbane nella quale Karolina Pliskova ha trionfato in tre set su Madison Keys (6-4 4-6 7-5). Una sfida intensa e ricca di colpi di scena, con la numero due del ranking mondiale che ha provato ad imporre il proprio gioco. La statunitense, da par suo, ha messo in campo un’ottima prestazione rendendo quanto mai complicata la vita all’avversaria. Nel primo parziale è evidente che la posta in palio fosse molto alta. Nessuna delle due forza la giocata e così si va avanti senza particolari sussulti, con la Tennista al servizio che riesce sempre e comunque a difenderlo. La svolta del parziale arriva al decimo game con Pliskova che approfitta di un passaggio a vuoto al servizio dell’avversaria per piazzare il break a zero e portare a casa il set 6-4. Secondo set decisamente più movimentato che comunque viaggia sui binari dell’equilibrio. ... Leggi la notizia su oasport

