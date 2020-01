Repubblica: frecciata di Gattuso ad Ancelotti «Stiamo ripartendo dal fondo» (Di domenica 12 gennaio 2020) Nonostante i segnali di ripresa ravvisati nel secondo tempo contro la Lazio e sottolineati da Gattuso nel postpartita, la sconfitta è arrivata lo stesso e poco importa se si tratti di un errore di Ospina ad averla regalata alla Lazio. Il Napoli si trova nella peggior situazione di classifica degli ultimi anni, relegata addirittura nella seconda colonna. Ma, come scrive oggi Marco Azzi su Repubblica, nonostante Gattuso si sia assunto la colpa dell’errore di Ospina non ha perso l’occasione di lanciare una stoccata ad Ancelotti Ma Gattuso ha difeso a spada tratta il suo lavoro e ha lanciato una frecciata a Ancelotti. «Il Napoli ha giocato per anni il migliore calcio d’Italia, pensante. Poi per tanti mesi qui si è fatto un calcio diverso e si è toccato il fondo, da cui Stiamo cercando di ripartire… », L'articolo Repubblica: frecciata di Gattuso ad Ancelotti «Stiamo ... Leggi la notizia su ilnapolista

