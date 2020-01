Paestum, tutti orgogliosi delle “Meraviglie” di Alberto Angela (VIDEO) (Di domenica 12 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minuti Paestum (Sa) – Boom di ascolti e visioni per la puntata della trasmissione in cui Alberto Angela ieri ha raccontato le meraviglie del parco archeologico di Paestum. Il racconto definito straordinario e suggestivo anche dal presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ha suscitato commenti pieni di orgoglio ed entusiasmo da parte di istituzioni e cittadini che hanno ammirato dal VIDEO di Rai Uno in prima serata il tesoro di Paestum. “In Campania abbiamo una concentrazione di siti e beni artistici e culturali che non ha paragoni – ha, per esempio, ricordato il Governatore – Siamo la prima Regione d’Italia per numero (10) di beni iscritti a patrimonio Unesco ed abbiamo investito oltre mezzo miliardo di euro nel settore della cultura”. Il sindaco di Capaccio, Franco Alfieri, ha commentato la notizia facendosi fotografare ... Leggi la notizia su anteprima24

