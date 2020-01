Otranto, la mareggiata porta a riva antichi tesori greci (Di domenica 12 gennaio 2020) Ad Otranto la mareggiata ha riportato alla luce dei cocci di antiche anfore greche risalenti probabilmente al terzo secolo A.C. La meravigliosa scoperta è stata pubblicata su Facebook dal gruppo archeologico del Salento. Otranto, a riva cocci di anfore greche Il mare è pieno di pericoli, insidie, ma chissà quanti tesori sono sepolti nei nostri profondi abissi. Di sicuro a Otranto ne sono certi, perché una mareggiata ha provveduto a riportare alla luce in riva degli antichi reperti. Si tratta di alcuni cocci di antiche anfore greche, risalenti verosimilmente al terzo secolo Avanti Cristo. Come narra la storia, il territorio pugliese (ma non solo) faceva parte nell’antichità della Magna grecia, e trovandosi a metà strada tra Mar Ionio e Mar Adriatico, la loro civiltà era costituita prettamente da mercanti navali che imbastivano operazioni commerciali in tutto il Mediterraneo. tesori ... Leggi la notizia su notizie

