Elisabetta convoca William, Carlo e Harry. Obiettivo: trovare un nuovo ruolo per i duchi di Sussex (Di domenica 12 gennaio 2020) La Regina Elisabetta II ha chiesto al suo staff di lavorare con Harry e Meghan per trovare una soluzione praticabile dopo che il Duca e la Duchessa di Sussex hanno annunciato di voler abbandonare il loro ruolo di membri senior della famiglia reale. Lo riferisce la Bbc.La sovrana è stata oggi in contatto con il figlio Carlo e il nipote William, padre e fratello maggiore di Harry, oltre che eredi al trono. E sono state date istruzioni allo staff di lavorare sia con i Sussex che con il governo.Nel loro annuncio Harry e Meghan hanno dichiarato di voler diventare “finanziariamente indipendenti” e di voler dividere il loro tempo fra il Regno Unito e il Nord America. Ma si tratta di una situazione inedita che lascia aperte diverse questioni sul ruolo di Harry, che rimane sesto in linea di successione, così come dal punto di vista economico e della sicurezza. Fonti di ... Leggi la notizia su huffingtonpost

