Caldo anomalo al Nord | Treviso batte il record storico del mese di Gennaio

Le temperature massime di ieri al Nord Italia sono state eccezionalmente elevate: la stazione meteorologica dell'Aeronautica Militare di Treviso Istrana, con +16,0°C, ha battuto il precedente record di Caldo mensile di Gennaio, che era di +15,9°C e risaliva al 31 Gennaio 1989.

