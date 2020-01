Salvini prepara un convegno antirazzista. La Segre ‘rifiuta’ l’invito: “Ho altri impegni” (Di sabato 11 gennaio 2020) convegno antirazzista organizzato da Matteo Salvini a Roma. Il leader della Lega ha invitato la Segre. La senatrice: “Ho altri impegni, non ci sarò”. ROMA – Il 16 gennaio 2020 andrà in scena il convegno antirazzista organizzato da Matteo Salvini a Roma. Si tratta di una prima volta per il leader di via Bellerio che, secondo quanto spiegato dai suoi, vuole fare chiarezza una volta per tutte. “L’obiettivo – riferiscono dal Carroccio – è quello di un evento serio, capace di offrire anche nuove prospettive scientifiche sull’argomento e anche tagliare l’erba sotto i piedi a coloro che su questo argomento strumentalizzano le posizioni della Lega, arcinemiche di ogni forma di antisemitismo“. L’invito a Liliana Segre Il Corriere della Sera specifica che questo convegno è nato dopo l’incontro, mai realmente ... Leggi la notizia su newsmondo

Corriere : Salvini prepara un convegno antirazzista e invita Liliana Segre - giuseppelacara : RT @matteosalvinimi: Il signor Bonafede è coerentemente disastroso. Mentre con la sua “riforma” si prepara a tenere sotto processo a vita… - Giggia60880124 : RT @claudio_2022: Che arma potentissima. L'antisemitismo strumentalizzato per il ricatto politico europeo, come l'antifascismo. Si va anche… -