Nadal-Djokovic, Finale ATP Cup 2020: orario d’inizio, tv, programma e streaming (Di sabato 11 gennaio 2020) Era la Finale che tutti sognavano e questa volta, a differenza di quanto accaduto in Coppa Davis, sarà proprio l’epico scontro tra Rafael Nadal e Novak Djokovic a chiudere la prima edizione di ATP Cup. A contendersi la vittoria Finale, infatti, sono rimaste soltanto la Spagna e la Serbia, il che implica che il secondo singolare in programma domani vedrà protagonisti proprio il numero 1 e il numero 2 della classifica mondiale. Andiamo ora a vedere orario d’inizio e programma del match, soffermandoci anche sulle piattaforme sulle quali sarà visibile in tv e streaming. La supersfida tra Rafael Nadal e Novak Djokovic seguirà il primo singolare tra Dusan Lajovic e Roberto Bautista Agut (in campo alle ore 8.30 italiane). Dunque, certamente i primi due del ranking ATP giocheranno nella mattinata, non prima delle ore 10.00 italiane (20.00 a Sydney). L’incontro sarà trasmesso ... Leggi la notizia su oasport

TennisWorldit : Atp Cup - Nadal è d'acciaio! Si arrende de Minaur, in finale la Serbia di Djokovic - Tennisnewsroom : RT @LaDialettica: La finale dell' #ATPCup sarà Serbia-Spagna, con Nadal e Djokovic che potrebbero affrontarsi addirittura due volte nella s… - RSIsport : ?????? Pronto a rinnovarsi il duello tra Nadal e Djokovic all'ultimo atto dell'ATP Cup -