Festival di Sanremo 2020: “Basta con questa marmellata di me**a” (Di sabato 11 gennaio 2020) Festival di Sanremo 2020: Ivan Cattaneo sbotta sui social dopo le critiche circolate in rete Può cambiare conduttore, può cambiare direttore artistico, ma le polemiche no, non se ne vanno mai. Sul Festival di Sanremo 2020 sono fioccate cocenti critiche contro Amadeus e la scelta dei Big in gara. Nel lotto dei 22 artisti, annunciati in un’intervista esclusiva a La Repubblica, il ravennate ha aggiunto due nomi. Un folto cast, motivo di feroci discussioni, dalle quali prende però le distanze Ivan Cattaneo, intervenuto in rete per perorare la 70esima edizione in arrivo. Punto di esaurimento Devono ancora accendersi le luci sul Festival di Sanremo 2020 che le critiche imperversano, riguardanti gli artisti previsti all’Ariston, come Elettra Lamborghini e Rita Pavone. Proprio queste due sono le cantanti menzionate dall’ex gieffino, mentre invita tutti a seguire i veri protagonisti, ossia i ... Leggi la notizia su kontrokultura

