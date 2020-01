Dakar 2020, Fernando Alonso si prepara per la seconda metà della gara con la voglia di crescere (Di sabato 11 gennaio 2020) La Dakar 2020 si concede un giorno di riposo a Riyadh e non senza ragione. I primi sei giorni di gare, infatti, si sono dimostrati, come sempre, durissimi. Anche se il percorso non è più quello storico della Parigi-Dakar o quello sud-americano degli ultimi anni, anche il deserto dell’Arabia Saudita ha messo alla frusta i protagonisti ed i loro mezzi. Vincere questa corsa, la “più dura del mondo” non è da tutti, e se ne sta accorgendo anche Fernando Alonso. Lo spagnolo, dopo l’addio alla Formula Uno, ha deciso di cimentarsi in diverse sfide, quasi tutte realizzate. Dalla vittoria al Mondiale WEC, al trionfo nella 24 Ore di Le Mans fino a quello solamente sfiorato della 500 Miglia di Indianapolis. Da qualche mese, invece, l’asturiano si è messo in testa di affrontare l’avventura alla Dakar e, da estremo professionista quale è, la sta completando nel ... Leggi la notizia su oasport

repubblica : Dakar: Peterhansel concede il bis ma Sainz resta leader, 6° posto per Alonso [aggiornamento delle 17:27] - fmimolise : Il Bar della Dakar 2020. I controllori dell’inferno: Da quarant’anni la Dakar è una sfida al limite. Sono cambiati… - ROSANA91141741 : RT @ASelekos: FERNANDO ALONSO-RALLY DAKAR 2020 ??????? CHANNEL 15 HD via @YouTube ? -