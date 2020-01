Sondaggi elettorali Tecnè: Emilia, Bonaccini e Borgonzoni divisi da un punto (Di venerdì 10 gennaio 2020) Stefano Bonaccini e Lucia Borgonzoni sarebbero divisi da un solo punto. A poco più di due settimane dal voto in Emilia Romagna, il governatore uscente Stefano Bonaccini, sostenuto dal centrosinistra, raccoglie il 44% dei consensi contro il 43% della candidata di centrodestra. Stefano Benini del Movimento 5 Stelle è fermo al 7,5% mentre gli altri candidati tutti insieme ottengono il 5,5%. Molto alta la quota di astenuti e incerti (41,5%). Il che fa presagire che tutto si deciderà negli ultimi giorni di campagna elettorale. Sono questi i dati raccolti dai Sondaggi elettorali Tecnè elaborati per l’Agenzia Dire tra il 30 e il 31 dicembre 2019. Fonte: Tecnè Dal Sondaggio emerge chiaramente come per gli elettori Emiliano romagnoli il sostegno dei leader nazionali sia un vantaggio soprattutto per Lucia Borgonzoni. La campagna battente, casa per casa, di Salvini sta infatti ... Leggi la notizia su termometropolitico

