Scrabby (Di venerdì 10 gennaio 2020) Scrabby, un cucciolo con poche settimane di vita, era rimasto intrappolato all’interno di un tronco di legno. Fortunatamente i lamenti del cucciolo sono stati sentiti da un falegname lì nelle vicinanze che si è subito precipitato ed è rimasto sconvolto nel vedere la scena. Scrabby era rimasto con la testolina incastrato nel tronco e non riusciva più a uscirne. Non poteva resistere a lungo in quella condizione e quindi il falegname decise di intervenire immediatamente. Il problema era che per segare il tronco e liberare il cucciolo potevano ferire il cucciolo quindi dovevano fare tutto il possibile per cercare di non fargli del male. Dopo un po’ di tentativi il cucciolo si agitava sempre di più e non si riusciva in alcun modo a liberare. Passava il tempo e le speranze che il cucciolo si ... Leggi la notizia su bigodino

