Sanremo 2020, Irene Grandi: oggi, figli, Instagram (Di venerdì 10 gennaio 2020) Irene Grandi è tra i cantanti Big in gara alla 70esima edizione del Festival di Sanremo. La cantautrice fiorentina, classe 1969, è stata scelta da Amadeus per esibirsi sul palco del teatro Ariston con il brano Finalmente Io, scritto (nientepopodimenoché) da Vasco Rossi e Gaetano Curreri. Questa sarà la sua quinta volta al Festival: la prima volta è stata nel 1994 con Fuori, l'ultima nel 2015 con Un Vento senza Nome. Non ha mai vinto.Da sempre molto riservata sulla sua vita privata, Irene Grandi è sposata con Lorenzo Doni. Di lui sappiamo poco: sicuramente è un avvocato con la passione per il golf. Il matrimonio, privatissimo, è stato celebrato il 2 luglio 2018 a Nerbolia, in provincia di Oristano. In passato la rocker toscana era legata ad Alessandro Carotti, che aveva sposato a Las Vegas nel 2003 dopo appena un mese di conoscenza. La loro relazione è durata fino al 2010.prosegui la ... Leggi la notizia su blogo

IlContiAndrea : Perché #MicheleBravi avrebbe fatto bene a #Sanremo2020 e viceversa. Questione di messaggi positivi, di riscatto per… - IlContiAndrea : Un gran bel disco, un artista ironico ed autoironico Brunori Sas a FqMagazine: “Non ho portato ‘Per due che come… - fattoquotidiano : Sanremo, Rula Jebreal: “La Rai voleva che rinunciassi spontaneamente, ho rifiutato. Attacchi partiti da persone vic… -