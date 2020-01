Migranti, un centinaio in arrivo a Lampedusa. Altrettanti sulla Sea Watch (Di venerdì 10 gennaio 2020) Nonostante il freddo, la disperazione sta portando molti Migranti a partire anche in queste giornate di gennaio. Oggi a largo di Lampedusa è stat avvistato un barcone con un centinaio di persone a bordo e una motovedetta della Capitaneria di porto le ha raggiunte per metterle in salvo. Questo è il primo sbarco del 2020, ma presto dovrebbe essere seguito da altri sbarchi.In particolare, la Sea Watch ha salvato un altro centinaio di persone nel corso di tre diverse operazioni di salvataggio e tra di loro ci sono anche dei bambini. Adesso dunque la nave della Ong tedesca ha bisogno di sbarcare in un porto sicuro e intanto nelle acque del Mediterraneo le ha dato il cambio la Open Arms, che attualmente è l’unica nave umanitaria in acque internazionali.Inoltre c’è preoccupazione per una comunicazione data da AlarmPhone, che ha rilanciato il segnale di soccorso proveniente da diverse barche ... Leggi la notizia su blogo

