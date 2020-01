Irina Aleksandrova è la super testimone ascoltata a Milano sul caso Metropol (Di venerdì 10 gennaio 2020) Chi è Irina Aleksandrova, nuovo volto chiave della vicenda che ha portato gli investigatori della procura di Milano a indagare sullo scandalo del Metropol? Si tratta di una giornalista dell’agenzia di stampa russa TASS, che è stata ascoltata dai magistrati negli ultimi giorni. Interrogatori fiume che sono stati secretati e che, fino a oggi, puntavano a mantenere segreta anche l’identità della donna sottoposta alle domande in procura a Milano. LEGGI ANCHE > La procura di Milano conferma la veridicità dell’audio di Savoini al Metropol Irina Aleksandrova, chi è la testimone sentita in procura Irina Aleksandrova è la giornalista che ha intervistato Matteo Salvini il 16 luglio 2018. In quella circostanza, il leader della Lega si trovava in Russia e ha avuto un momento di confronto con la stampa locale, all’interno della sede dell’agenzia TASS. In quella ... Leggi la notizia su giornalettismo

giornalettismo : In un post dell'associazione Lombardia-Russia, la giornalista #IrinaAleksandrova veniva definita 'un'amica'. Ora è… -