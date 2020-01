Il tour di Haniyeh: il leader di Hamas (Di venerdì 10 gennaio 2020) Ismail Haniya, classe 1962, è il “fresco” volto della dirigenza di Hamas, capo del politburo dell’organizzazione dal maggio 2017. Un ruolo da capo sedentario poiché, almeno fino al mese scorso, tutti i leader provenienti da Gaza hanno potuto viaggiare e spostarsi all’estero solo attraverso l’Egitto: questo aspetto aveva affidato de facto al Cairo il potere discrezionale di decidere dei loro spostamenti e dei loro viaggi. Lo stesso Haniya si era visto rifiutare più volte la possibilità di recarsi all’estero: in questi anni gli era stato richiesto di astenersi dal visitare paesi come l’Iran, il Qatar e la Turchia, condizioni che Hamas aveva criticato, reputandole un metodo subdolo per pilotare la propria agenda. L’ultima volta era accaduto a nel luglio scorso: il leader sperava di visitare un certo numero di paesi a sostegno della causa palestinese, tra cui Iran, Turchia e ... Leggi la notizia su it.insideover

