Grande Fratello Vip | Licia Nunez | “A 24 anni ho perso un bambino Ho bevuto per un anno

Dopo aver raccontato di una relazione avuta con Imma Battaglia, Licia Nunez, che si trova all'interno della Casa del Grande Fratello Vip, ha parlato di un periodo molto duro della sua vita. "Con l'unico rapporto in tre mesi di frequentazione con un uomo più Grande di me di 10 anni – ha raccontato – al primo colpo io sono rimasta incinta, nonostante tutte le precauzioni. Io avevo 24 anni e lui era un imprenditore non nel campo dello spettacolo. Ero imbranata, anche quando sono andata a prendere il test in farmacia. Per qualche giorno decisi di non dire nulla". L'attrice ha raccontato di vivere in una famiglia molto chiusa. Al tempo pensò che la gravidanza la potesse avvicinare ai genitori. Poi, un'emorragia, la corsa in ospedale e la perdita del bambino. "Non c'è stato un attimo della mia vita in cui io non abbia pensato a quella creatura e non ...

