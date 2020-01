Grande Fratello VIP 2020, il confronto tra Licia Nunez e Imma Battaglia (VIDEO) (Di sabato 11 gennaio 2020) I conti in sospeso tra Licia Nunez e Imma Battaglia sono stati messi sotto la lente d'ingrandimento dal Grande Fratello VIP. Dopo le recentissime dichiarazioni rilasciate da Licia durante una conversazione con i coinquilini della casa e un sentito confessionale, Imma si è sentita in dovere di intervenire a gamba tesa per chiarire la questione con la diretta interessata.Parlando con Alfonso Signorini, Licia è tornata a ribadire: Sicuramente non ho mentito io. A volte si racconta una propria verità per pulirsi la coscienza, lei non ha mai ammesso di avermi tradita e di aver iniziato una frequentazione con Eva Grimaldi nel periodo in cui la nsotra relazione era ancora viva. Fuori dal confessionale non sapeva che ad attenderla al varco, fuori dal confessionale, c'era proprio Imma Battaglia ad attenderla al varco: Sento una profonda mancanza di rispetto da parte tua. Credo che le storie ... Leggi la notizia su blogo

