Gioca con lo smartphone mentre fa il bagno: 45enne muore folgorata (Di venerdì 10 gennaio 2020) La donna si stava rilassando nella vasca con lo smartphone in carica: quando sono arrivati i soccorsi era già in arresto cardiaco. Stava facendo il bagno con lo smartphone in carica a pochi centimetri da lei: a un certo punto l’ha afferrato per controllarlo, come mille altre volte, e Giocarci un po’. Ma è rimasta … L'articolo Gioca con lo smartphone mentre fa il bagno: 45enne muore folgorata è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi la notizia su viagginews

