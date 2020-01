Eriksen all’Inter, l’agente è atteso in Italia: Vecino possibile contropartita (Di venerdì 10 gennaio 2020) L’Inter continua a lavorare per portare Christian Eriksen in Italia. l’agente di centrocampista danese del Tottenham è atteso nelle prossime ore a Milano: il club nerazzurro vuole capire se c'è la possibilità di averlo subito e anticipare l’operazione di giugno. Una possibile contropartita tecnica può essere Matias Vecino. Leggi la notizia su fanpage

