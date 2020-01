Doctor Strange in the Multiverse of Madness: Scott Derrickson abbandona la regia (Di venerdì 10 gennaio 2020) Il regista Scott Derrickson ha abbandonato la regia di Doctor Strange in the Multiverse of Madness per differenze creative. Doctor Strange in the Multiverse of Madness ha perso il suo regista: Scott Derrickson ha infatti rinunciato al progetto che farà parte della Fase 4 del Marvel Cinematic Universe. La Marvel ha annunciato con un comunicato ufficiale: "Marvel Studios e Scott Derrickson hanno preso strade separate in modo amichevole per quanto riguarda Doctor Strange in the Multiverse of Madness a causa di differenze creative. Rimaniamo grati a Scott per il suo contributo al MCU". Il regista ha confermato la notizia pubblicata da Variety con un tweet in cui dichiara: "Io e la Marvel abbiamo preso la decisione di non proseguire ... Leggi la notizia su movieplayer

Allepanda1 : RT @ComeLava: Quindi: 1) Il regista di Doctor Strange molla per divergenze creative. 2) Il creatore di Lizzie Mcguire molla dopo aver gi… - Nerdmovieprod : Doctor Strange 2: Scott Derrickson non sarà più il regista #disney #marvel #Phase4 #ScottDerrickson - ComeLava : Quindi: 1) Il regista di Doctor Strange molla per divergenze creative. 2) Il creatore di Lizzie Mcguire molla do… -