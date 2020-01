De Luca: Campania, sbloccato il piano per l’assunzione di 7.600 tra medici e infermieri (Di venerdì 10 gennaio 2020) “La fuoriuscita dal regime di commissariamento della Sanita’ campana porta altri benefici per la collettivita’: sbloccato il piano per il Personale che portera’ all’assunzione di 7600 profili, tra medici e sanitari”. Cosi’ Vincenzo De Luca, presidente della Regione Campania, intervenuto a LiraTv. “Tra una decina di giorni – spiega – 700 infermieri, medici, amministrativi vanno a lavorare a tempo indeterminato. E’ il primo blocco del piano per il personale che ci portera’ 7600 nuove assunzioni in Sanita’. Per 10 anni siamo stati commissariati e non potevamo assumere”. L'articolo De Luca: Campania, sbloccato il piano per l’assunzione di 7.600 tra medici e infermieri proviene da Ildenaro.it. Leggi la notizia su ildenaro

fattoquotidiano : Il ritorno degli immortali Dc - Giusepp32160017 : @europainitalia @PaoloGentiloni @ecfin @EIB @Reg_Campania @VitoBorrelli1 @MassimoGaudina @manucontebrux @DCiulli… - filcacisllazio : RT @FilcaCislCam: Iniziano i lavori del Consiglio Generale Filca Cisl Campania con la relazione del Reggente Ottavio De Luca. -