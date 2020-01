Calciomercato, scambio Inter-Milan: Kessié da Conte e Politano da Poli (Di venerdì 10 gennaio 2020) Nelle ultime ore è stato ipotizzato lo scambio Inter e Milan con il passaggio in nerazzurro di Franck Kessié e il percorso inverso per Matteo Politano ma l'operazione stenta a decollare. L'esterno scuola Roma è un obiettivo dichiarato del Diavolo e a causa del poco spazio trovato nelle rotazioni della caPolista vorrebbe cambiare aria. La settimana prossima dovrebbe esserci l'incontro tra i due club. Leggi la notizia su fanpage

