"Basta attacchi a Conte sulla Libia, l'impegno dell'Italia è massimo" (Di venerdì 10 gennaio 2020) "Gli attacchi rivolti a Conte" sulla Libia "sono gratuiti e ingiustificati, il presidente sta dando il massimo. Ricordo a tutti che è lui l'autore della Conferenza di Palermo": lo ha affermato ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, in un'intervista al Corriere della sera. "L'impegno dell'Italia è massimo", ha assicurato il titolare della Farnesina, "in questi giorni sono stato a Bruxelles, Istanbul, Il Cairo e sono appena rientrato da Algeri. Dall'Iran alla Libia ci troviamo di fronte a cornici complesse, serve prudenza, bisogna agire con responsabilità". "Il governo lavora insieme", ha sottolineato Di Maio, "ed è giusto che da ministro degli Esteri debba avere buoni rapporti con tutti. In queste ore, sentendo il mio collega tedesco Maas, stiamo preparando la conferenza di Berlino. Siamo convinti che sia opportuno coinvolgere tutti gli interlocutori. Quella in corso è una guerra per ... Leggi la notizia su agi

