Tenerife: il terrificante video della bambina che cammina sul cornicione di un palazzo di 4 piani (Di giovedì 9 gennaio 2020) Sui social network, non si fa altro che parlare di un video girato a Tenerife. Una bambina è stata filmata mentre camminava sul cornicione di un appartamento di una casa vacanza. Sono state allarmate le forze dell’ordine e adesso la polizia sta cercando i suoi genitori. Il filmato è stato girato in un appartamento a Playa Paraiso. Secondo alcune voci, si tratterebbe di una bambina figlia di una turista finlandese. La piccola sarebbe uscita dalla finestra, mentre la sua mamma si trovava sotto la doccia. Fortunatamente la vicenda si è conclusa nel migliore dei modi. La bambina avrebbe potuto precipitare e adesso si parlerebbe di un orribile tragedia. Ecco il video diffuso sul web: Per adesso non ci sono ulteriori informazioni riguardo la vicenda. Non è stato reso noto se le forze dell’ordine siano riuscite a rintracciare la famiglia, ne se quest’ultima si trovi ancora ... Leggi la notizia su bigodino

